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15 марта, 15:48

Спортивный директор «Сити» Бегиристайн — о жеребьевке ЛЧ: «Какой позор, надоели эти шары»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24
Фото AFP

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда сыграет с «Реалом».

«Какой позор, надоели эти шары — все то же самое. Такая же жеребьевка, как в прошлом году — поменяли только «Ливерпуль» на «Арсенал». Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне и что нам удалось выйти в финал. У соперника больше всего титулов [в Лиге чемпионов], они показывают стабильность в этом турнире, всегда доходят до решающих стадий. Но мы считаем себя сильной командой и проводим хороший турнир в этом сезоне», — приводит слова Бегиристайна Marca.

«Манчестер Сити» и «Реал» в третий раз подряд сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Всего команды сыграли друг с другом в этом турнире 10 матчей. 4 раза победу одержал «Сити», 3 — «Реал», еще 3 игры завершились вничью.

Также мадридский клуб выиграл только один из шести последних матчей Лиги чемпионов против «Сити», пропуская в среднем 1,7 гола за игру.

Первый матч 1/4 финала турнира между «Сити» и «Реалом» пройдет в Мадриде 9 или 10 апреля, а ответная игра состоится в Манчестере (16 или 17 апреля).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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