«Спасибо за фантастическую поддержку!». Ерохин — о победе «Зенита» над «Бенфикой»
12:29
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после победы над «Бенфикой» (3:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в Instagram пост, посвященный итогам встречи.
— Спасибо за фантастическую поддержку! Всех с победой — подписал футболист послематчевое фото со стадиона.
Ерохин вышел на замену на 81 минуте встречи. Эта победа позволила петербургскому клуба набрать 4 очка и возглавить турнирную таблицу группы G Лиги чемпионов, обойдя «Лион» по дополнительным показателям.
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