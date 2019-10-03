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«Спасибо за фантастическую поддержку!». Ерохин — о победе «Зенита» над «Бенфикой»

12:29
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после победы над «Бенфикой» (3:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в Instagram пост, посвященный итогам встречи.

— Спасибо за фантастическую поддержку! Всех с победой — подписал футболист послематчевое фото со стадиона.

Ерохин вышел на замену на 81 минуте встречи. Эта победа позволила петербургскому клуба набрать 4 очка и возглавить турнирную таблицу группы G Лиги чемпионов, обойдя «Лион» по дополнительным показателям.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Бенфика

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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