Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Спасибо болельщикам, низкий поклон команде». Семак — эмоционально о победе над «Бенфикой»

11:02
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Бенфикой» (3:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в Instagram эмоциональный пост, посвященный итогам встречи.

— Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе, — написал Семак. — Низкий поклон команде, каждому игроку за проведенный матч.

Эта победа позволила петербургскому клуба набрать 4 очка и возглавить турнирную таблицу группы G Лиги чемпионов, обойдя «Лион» по дополнительным показателям.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 444
Все опросы
Как закончатся матчи с участием ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир