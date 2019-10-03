«Спасибо болельщикам, низкий поклон команде». Семак — эмоционально о победе над «Бенфикой»
11:02
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Бенфикой» (3:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в Instagram эмоциональный пост, посвященный итогам встречи.
— Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе, — написал Семак. — Низкий поклон команде, каждому игроку за проведенный матч.
Эта победа позволила петербургскому клуба набрать 4 очка и возглавить турнирную таблицу группы G Лиги чемпионов, обойдя «Лион» по дополнительным показателям.
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