Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов
21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2023/24.
Путь чемпионов
Группа 1
«Жальгирис» (LTU) / «Струга» (MKD) — «Галатасарай» (TUR)
«Ракув» (POL) / «Флора» (EST) — «Линкольн Ред Импс» (GIB) / «Карабах» (AZE)
«Балкани» (KOS) / «Лудогорец» (BUL) — «Олимпия» Любляна (SVN) / «Валмиера» (LVA)
Группа 2
«Клаксвик» (FRO) / «Ференцварош» (HUN) — «Хэкен» (SWE) / ТНС (WAL)
ХИК (FIN) / «Ларн» (NIR) — «Мольде» (NOR)
«Шэмрок Роверс» (IRL) / Победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (DEN)
Группа 3
«Фарул» (ROU) / «Шериф» (MDA) — «Хамрун Спартанс» (MLT) / «Маккаби» Хайфа (ISR)
«Арис» Лимасол (CYP) — «Партизани» (ALB) / БАТЭ (BLR)
«Урарту» (ARM) / «Зриньски» (BIH) — «Слован» Братислава (SVK) / «Свифт» (LUX)
«Динамо» Загреб (CRO) — «Астана» (KAZ) / «Динамо» Тбилиси (GEO)
Путь представителей лиг
«Днепр-1» (UKR) — «Панатинаикос» (GRE)
«Серветт» (SUI) — «Генк» (BEL)
Первые матчи второго отборочного раунда пройдут 25/26 июля, а ответные — 1/2 августа.