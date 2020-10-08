Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лацио» потерял Марушича на три недели

Полузащитник «Лацио» Адам Марушич пропустит три недели из-за травмы, сообщает Lazionews.eu.

Сообщается, что черногорец получил растяжение лодыжки в матче с «Интером» (1:1). Он не смог помочь своей национальной команде в ближайших матчах.

В таком случае футболист должен пропустить матчи с «Сампдорией» и «Болоньей» в серии А и игру с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Под вопросом также участие футболиста в матче ЛЧ с «Брюгге». Римский клуб является соперником «Зенита» в Лиге чемпионов. К матчам с российским клубом футболист должен восстановиться.

27-летний игрок в текущем сезоне провел три матча за «Лацио» и сделал две результативные передачи.