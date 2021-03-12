Смородская считает, что не стоит удивляться падению России в рейтинге УЕФА
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на падение России на 8-е место в рейтинге УЕФА.
«Нечему здесь удивляться, мы плохо выступаем в еврокубках. Вот и опускаемся в рейтинге. Почему так происходит? У нас такой футбол. Неспешный, намного хуже, чем был. Лимит на легионеров? Я давно считаю это большой проблемой. Любое замкнутое сообщество рано или поздно перестает прогрессировать. Нужно растить молодежь. Не на бумаге, а на деле. Надо делать футбол массовым, преподавать его в школе. У нас, к сожалению, это громадная проблема», — сказала Смородская «СЭ».
Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Голландии два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У России — 38,382 балла. Голландцы отодвинули нас с седьмой на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. В перспективе возможно падение в рейтинге до 10 места в сезоне-2021/22.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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