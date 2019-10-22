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Смольников работал в общей группе «Зенита»

20:02
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«Зенит» во вторник провел открытую для журналистов тренировку на стадионе «Ред Булл Арена» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

В общей группе занимались все футболисты, кроме Малкома и Эмануэля Мамманы — оба остались в Санкт-Петербурге. Вместе с командой разминку начал и защитник Игорь Смольников, пропустивший последние матчи из-за повреждения. (Гоша Чернов)

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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