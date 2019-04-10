20:42 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: 120 фантов "Ювентуса" были задержаны в Амстердаме перед матчем с "Аяксом"

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120 болельщиков "Ювентуса" были задержаны в Амстердаме перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса", сообщает Football Italia. В то же время фанаты клуба из Нидерландов были замечены в столкновениях с полицией возле стадиона: их разгоняли с помощью слезоточивого газа и водометов. 

Причиной задержания болельщиков "Ювентуса" стали "предметы, которые не совсем подходили для поездки на стадион". В их числе оказались ножи, отвертки и перцовые баллончики. 

Ответный матч между "Ювентусом" и "Аяксом" пройдет 16 апреля в Турине.

Аякс - Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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