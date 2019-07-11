Сколько смогут заработать в еврокубках "Зенит", "Локомотив" и "Спартак"?

УЕФА на своем официальном сайте представил систему распределения доходов в предстоящем еврокубковом сезоне.

За участие в групповом этапе Лиги чемпионов все 32 клуба получат по 15,25 миллионов евро, за победу в матче на этом этапе можно будет получить дополнительные 2,7 миллиона евро, за ничью - 900 тысяч евро. Команды, вышедшие в 1/8 финала, заработают по 9,5 миллионаевро, в 1/4 - 10,5 миллионов евро, в 1/2 - 12 миллионов евро. Проигравшая в финале команда получит 15 миллионов евро, а победитель Лиги чемпионов - 19 миллионов евро.

За участие в групповом этапе Лиги Европы будут выплачивать по 2,92 миллиона евро, за победу в группе - 1 миллион евро. Rоманды, занявшие вторые места, получат по 500 тысяч евро; за победу в матче группового этапа клубы получат по 570 тысяч евро, за ничью - 190 тысяч евро. Пробившиеся в плей-офф клубы получат выплату в размере 500 тысяч евро., участники 1/8 финала - 1,1 миллиона евро, 1/4 - 1,5 миллиона евро, 1/2 - 2,4 миллиона евро. Финалисты Лиги Европы получат по 4,5 миллиона евро, победитель - 4 миллиона евро. Участники Суперкубка УЕФА получат по 3,5 миллиона евро, победитель - 1 миллиона евро.

Участники второго квалификационного раунда Лиги Европы получат по 260 тысяч евро, третьего - по 280 тысяч евро, раунда плей-офф - по 300 тысяч евро. Клубы, участвующие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, заработают по 480 тысяч евро, за участие в раунде плей-офф выплаты не полагаются.

В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20 выступят "Зенит" и "Локомотив", а "Краснодар" - в 3-м отборочном раунде этого турнира. ЦСКА стартует в групповом этапе Лиги Европы, "Спартак" - в 3-м отборочном раунде турнира, "Арсенал" - во 2-м отборочном раунде.