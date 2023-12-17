Лига чемпионов: дата и где смотреть трансляцию жеребьевки 1/8 финала

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет 18 декабря, в понедельник. Церемония состоится в швейцарском городе Ньон и начнется в 14.00 по московскому времени.

14 декабря завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/2024 и определились все 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала турнира. Таким образом, в ходе жеребьевки участники узнают соперников по стадии плей-офф.

Команды, которые заняли первые места в групповом этапе, являются сеянными, а занявшие вторые — насеянными. Следовательно, на стадии 1/8 финала участники-победители групп будут играть с теми клубами, что финишировали на вторых местах. Также в плей-офф не будут играть команды из одной страны и те, кто уже играл против друга на групповой стадии.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию жеребьевки ЛЧ. Также прямой эфир с церемонии можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки 1 / 8 финала Лиги чемпионов.

Первый раунд плей-офф ЛЧ пройдет 13-14 февраля, 20-21 февраля и 5-6 марта, 12-13 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 состоится на арене «Уэмбли» в Лондоне 1 июня 2024 года.

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