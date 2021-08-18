Тшуамени назвал причины поражения от «Шахтера»

Полузащитник «Монако» Орельен Тшуамени после поражения от «Шахтера» в 4-м отборочно раунде Лиги чемпионов признался, что монегаски не смогли сыграть в свой футбол.

«Нам не хватило точности в последней трети. Мы не смогли сыграть в свою игру с самого начала, нас немного застали врасплох. Но после этого мы стали лучше. Посмотрим, что сможем улучшить в ответной встрече», — цитирует пресс-служба УЕФА Тшуамени.