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Тшуамени назвал причины поражения от «Шахтера»

02:27

Полузащитник «Монако» Орельен Тшуамени после поражения от «Шахтера» в 4-м отборочно раунде Лиги чемпионов признался, что монегаски не смогли сыграть в свой футбол.

«Нам не хватило точности в последней трети. Мы не смогли сыграть в свою игру с самого начала, нас немного застали врасплох. Но после этого мы стали лучше. Посмотрим, что сможем улучшить в ответной встрече», — цитирует пресс-служба УЕФА Тшуамени.

Монако — Шахтер Д

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Евгений Козинов все материалы автора

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