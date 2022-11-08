Шупо-Мотинг о матчах с «ПСЖ»: «Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, то неважно, против кого ты играешь»

Форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником мюнхенцев стал «ПСЖ».

«Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, то неважно, против кого ты играешь. Конечно, для такого потрясения еще рано, это будет очень сложная игра. Мы это знаем, мы их знаем, у них очень хорошая команда и отдельные игроки.

Если допустишь небольшую ошибку, то они немедленно тебя накажут благодаря своим индивидуальным качествам. Мы должны показать топовую командную игру, чтобы иметь возможность победить такую команду», — приводит слова Шупо-Мотинга официальный сайт клуба.

Первая игра пройдет во Франции 14 февраля 2023 года, ответный матч состоится в Германии 8 марта.