«Шахтер» — «Манчестер Сити»: Зинченко в стартовом составе гостей
21:03
Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Манчестер Сити» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Жезус, Зинченко, Родри, де Брюйне, Фернандинью, Марез, Отаменди.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» — «Манчестер Сити».
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