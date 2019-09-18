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«Шахтер» — «Манчестер Сити»: Зинченко в стартовом составе гостей

21:03
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Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Манчестер Сити» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Жезус, Зинченко, Родри, де Брюйне, Фернандинью, Марез, Отаменди.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» — «Манчестер Сити».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

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