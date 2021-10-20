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«Шахтер» и киевское «Динамо» ни разу не забили в первых трех турах Лиги чемпионов

21:54
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В трех стартовых турах группового турнира Лиги чемпионов украинские клубы не забили ни одного мяча.

«Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2), сыграл вничью с «Интером» (0:0) и уступил «Реалу» (0:5). Команда имеет в активе одно очко.

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0), после чего уступило «Баварии» (0:5). Сегодня киевляне проиграли «Барселоне» (0:1). Единственный мяч забил Жерар Пике.

«Динамо» имеет в активе одно очко и занимает последнее место в своей группе. Общая разность мячей украинских клубов в ЛЧ — 0:13.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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