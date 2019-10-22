Сергей Семак: «В матче «Лейпцига» с «Лионом» французам больше повезло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Ваше мнение о прошлом матче «Лейпцига», в котором он проиграл «Лиону».

— На игру «Лейпцига» с «Лионом» повлияли действия обороны немцев. Если бы они забили первыми, неизвестно как сложилось бы все. Та команда, которая меньше ошибалась, победила, хотя игра была равна. Мог победить и «Лейпциг», но повезло больше французам.

— «Лейпциг» не побеждает уже четыре матча подряд. На ваш взгляд, в чем причины игрового спада у соперника, и как этим можно воспользоваться?

— Каждая новая игра — это новая история. Каждая серия заканчивается — один, два, три матча... где-то не повезло, где-то соперники выглядели хорошо. Но уровень чемпионата Германии высок, и мы видим это. Все теряют очки, даже «Бавария».

«СЭ» проведет трансляцию игры «Лейпциг» — «Зенит», которая состоится 23 октября