Сергей Матвеев: "Игнатьев получил небольшое растяжение, к субботе будет готов"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после поражения от "Порту" (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда выглядела достойно, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

Также он рассказал, почему нападающий Ари начал матч на скамейке запасных и по какой причине форвард Иван Игнатьев не попал в заявку на игру.

– Игра была сложной, начали не очень хорошо, но есть объективные причины, – отметил Матвеев. – Потом все по ходу игры изменилось, стали более четко владеть мячом, активно действовать. Второй тайм был более качественным, было много переходов, которые могли привести к взятию ворот. "Порту" забил со стандарта, а мы – нет. Мы были более близки к голу, чем соперник. Довольно хорошо сыграл Кабелла, да и вся команда выглядела достойно. Результат ни о чем не говорит. Вторая игра будет сложной.

– "Краснодар" в очередной раз пропускает гол на последних минутах. С чем это связываете?

– Сложно сказать, с чем. Да, и с "Зенитом", и сейчас пропустили. Соперник хорошо исполнил стандартное положение. Игра была открытой, шансы были и у нас, и у соперника.

– Новичкам пока не хватило времени влиться в коллектив?

– Всегда можно найти шероховатости. Хочется видеть более компактную, целостную игру. Насколько получается? Пытаемся сделать это.

– Появление Берга как оцените? Есть впечатление, что он не очень хорошо выглядел. И почему Игнатьева не было в заявке?

– По поводу Игнатьева – все нормально, просто на тренировке получил небольшое растяжение, и к субботе будет готов. По поводу Берга – нет риска, мы видим, как он работает. Хотели выпустить в Петербурге, но не удалось из-за замены Петрова. Ари провел тогда весь матч, и сейчас выпустили его на замену.

– Есть ли ощущение, что скамейка позволит сделать ротацию качественно?

– Мы надеемся на каждого игрока, у нас есть 2 дня, чтобы внести коррективы. В принципе у нас довольно хорошая команда, есть взаимозаменяемость. Будем думать.

– Замена Камболова – вынужденная?

– Во втором тайме игра порвалась на 2 части. Нам нужен был человек, который поможет связать линии, и мы выпустили Фьолусона. (Екатерина Потапова)

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