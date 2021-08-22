Сергей Карасев будет работать на матче Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз»
Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром матча плей-офф квалификации к Лиге чемпионов. Арбитр обслужит ответный поединок венгерского «Ференцвароша» и швейцарского «Янг Бойз», сообщает сайт УЕФА.
Помогать ему будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. ВАР — Марко Фритц (Германия), АВАР — Кристиан Дингерт (Германия).
В первом матче «Янг Бойз» на домашней арене одолел венгерских соперников со счетом 3:2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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