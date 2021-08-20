Рейтинг УЕФА: Россия опустилась на 40-е место

После первых матчей 4-х отборочных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций Россия упала с 35-го на 40-е место в рейтинге УЕФА этого сезона.

При этом в таблице коэффициентов, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши команды пока еще удерживают девятое место. Но в ближайшее время вслед за шотландцами нас могут обойти австрийцы.

Максимум, на который можно рассчитывать, — это сохранение места в первой десятке. Вылет за ее пределы грозит потерей места в групповом турнире Лиги чемпионов: чемпиону России придется проходить отборочный этап.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. «Зенит» ЛЧ 0 4 4 2. «Сочи» ЛК 3 0 3 3. «Рубин» ЛК 0,5 0 0,5 4. «Локомотив» ЛЕ 0 0 0 «Спартак» ЛЧ 0 0 0

Всего: 7,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,500, 40-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Очки Сумма Клубы 1. Англия 20,071 22,642 18,571 24,357 2,285 16 87,926 7 (7*) 2. Испания 19,714 19,571 18,928 19,500 2,857 20 80,570 7 (7) 3. Италия 17,333 12,642 14,928 16,285 2,428 17 63,616 7 (7) 4. Германия 9,857 15,214 18,714 15,214 2,428 17 61,427 7 (7) 5. Франция 11,500 10,583 11,666 7,916 1,833 11 43,498 6 (6) 6. Португалия 9,666 10,900 10,300 9,600 2,833 17 43,299 6 (6) 7. Голландия 2,900 8,600 9,400 9,200 2,900 14,5 33,000 5 (5) 8. Шотландия 4,000 6,750 9,750 8,500 2,200 11 31,200 5 (4) 9. Россия 12,600 7,583 4,666 4,333 1,500 7,5 30,682 5 (3) 10. Австрия 9,750 6,200 5,800 6,700 1,600 8 30,050 5 (4) 11. Украина 8,000 5,600 7,200 6,800 1,700 8,5 29,300 5 (3)

* Продолжают выступления. Не учтен результат матча «Санта-Клара» — «Партизан».

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.