Рейтинг УЕФА: Россия опустилась на 40-е место
После первых матчей 4-х отборочных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций Россия упала с 35-го на 40-е место в рейтинге УЕФА этого сезона.
При этом в таблице коэффициентов, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши команды пока еще удерживают девятое место. Но в ближайшее время вслед за шотландцами нас могут обойти австрийцы.
Максимум, на который можно рассчитывать, — это сохранение места в первой десятке. Вылет за ее пределы грозит потерей места в групповом турнире Лиги чемпионов: чемпиону России придется проходить отборочный этап.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. «Зенит»
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
2. «Сочи»
|
ЛК
|
3
|
0
|
3
|
3. «Рубин»
|
ЛК
|
0,5
|
0
|
0,5
|
4. «Локомотив»
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
«Спартак»
|
ЛЧ
|
0
|
0
|
0
Всего: 7,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,500, 40-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|
Страна
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
21/22
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Англия
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
24,357
|
2,285
|
16
|
87,926
|
7 (7*)
|
2. Испания
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
19,500
|
2,857
|
20
|
80,570
|
7 (7)
|
3. Италия
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
16,285
|
2,428
|
17
|
63,616
|
7 (7)
|
4. Германия
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
15,214
|
2,428
|
17
|
61,427
|
7 (7)
|
5. Франция
|
11,500
|
10,583
|
11,666
|
7,916
|
1,833
|
11
|
43,498
|
6 (6)
|
6. Португалия
|
9,666
|
10,900
|
10,300
|
9,600
|
2,833
|
17
|
43,299
|
6 (6)
|
7. Голландия
|
2,900
|
8,600
|
9,400
|
9,200
|
2,900
|
14,5
|
33,000
|
5 (5)
|
8. Шотландия
|
4,000
|
6,750
|
9,750
|
8,500
|
2,200
|
11
|
31,200
|
5 (4)
|
9. Россия
|
12,600
|
7,583
|
4,666
|
4,333
|
1,500
|
7,5
|
30,682
|
5 (3)
|
10. Австрия
|
9,750
|
6,200
|
5,800
|
6,700
|
1,600
|
8
|
30,050
|
5 (4)
|
11. Украина
|
8,000
|
5,600
|
7,200
|
6,800
|
1,700
|
8,5
|
29,300
|
5 (3)
* Продолжают выступления. Не учтен результат матча «Санта-Клара» — «Партизан».
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
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