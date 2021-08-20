Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рейтинг УЕФА: Россия опустилась на 40-е место

00:50
Футболисты «Рубина» после вылета из еврокубков. Фото ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина» после вылета из еврокубков. Фото ФК «Рубин»
Теги:

После первых матчей 4-х отборочных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций Россия упала с 35-го на 40-е место в рейтинге УЕФА этого сезона.

При этом в таблице коэффициентов, учитывающей результаты последних пяти сезонов, наши команды пока еще удерживают девятое место. Но в ближайшее время вслед за шотландцами нас могут обойти австрийцы.

Максимум, на который можно рассчитывать, — это сохранение места в первой десятке. Вылет за ее пределы грозит потерей места в групповом турнире Лиги чемпионов: чемпиону России придется проходить отборочный этап.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. «Зенит»

ЛЧ

0

4

4

2. «Сочи»

ЛК

3

0

3

3. «Рубин»

ЛК

0,5

0

0,5

4. «Локомотив»

ЛЕ

0

0

0

«Спартак»

ЛЧ

0

0

0

Всего: 7,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,500, 40-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Очки

Сумма

Клубы

1. Англия

20,071

22,642

18,571

24,357

2,285

16

87,926

7 (7*)

2. Испания

19,714

19,571

18,928

19,500

2,857

20

80,570

7 (7)

3. Италия

17,333

12,642

14,928

16,285

2,428

17

63,616

7 (7)

4. Германия

9,857

15,214

18,714

15,214

2,428

17

61,427

7 (7)

5. Франция

11,500

10,583

11,666

7,916

1,833

11

43,498

6 (6)

6. Португалия

9,666

10,900

10,300

9,600

2,833

17

43,299

6 (6)

7. Голландия

2,900

8,600

9,400

9,200

2,900

14,5

33,000

5 (5)

8. Шотландия

4,000

6,750

9,750

8,500

2,200

11

31,200

5 (4)

9. Россия

12,600

7,583

4,666

4,333

1,500

7,5

30,682

5 (3)

10. Австрия

9,750

6,200

5,800

6,700

1,600

8

30,050

5 (4)

11. Украина

8,000

5,600

7,200

6,800

1,700

8,5

29,300

5 (3)

* Продолжают выступления. Не учтен результат матча «Санта-Клара» — «Партизан».

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Кому признался в любви Максим Фадеев
СК прокомментировал сообщения об обнаружении тела девочки в Тюмени
Солдаты выгнали из аэропорта Кабула плачущих детей
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд