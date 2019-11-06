Семин считает, что матч с «Ювентусом» пойдет в актив «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — о матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов.

— Первое чувство — разочарование. Могли взять очко, могли даже выиграть. Но могли и проиграть. Благодарен игрокам за хороший матч. Даже лучше, чем хороший. Они выполняли всю работу, все задачи, которые мы ставили. Получили неожиданный первый мяч — но игроки очень неплохо психологически отреагировали на него.

Думаю, этот матч, хоть и закончился поражением, пойдет в актив нашей команде. Но.. чуть-чуть не сложилось. Наверное, были перед этим ошибки. Фон усталости на последних минутах сыграл определенную роль. Еще раз благодарю всех наших игроков, которые сегодня играли душой. Не тактика играла роль, а сердце.

— Как решились сыграть по такой атакующей схеме и в такой атакующий футбол? 16 ударов по воротам «Ювентуса»!

— Очень просто. На футбольном поле в каждом матче должны появляться самые лучшие игроки. А дальше уже идет тактика. Для меня. (Игорь Рабинер)