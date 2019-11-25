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Семин прокомментировал возможную травму Чорлуки

12:13
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» отметил, что пока не готов назвать точный состав.

— Пока не готов говорить о составе, — цитирует пресс-служба клуба Семина. — Есть сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро, которые покажут состояние футболистов. Поле в отличном состоянии, мы посмотрели. В идеальном состоянии! Завтра будет хороший футбол.

Локомотив — Байер

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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