Семин прокомментировал возможную травму Чорлуки

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» отметил, что пока не готов назвать точный состав.

— Пока не готов говорить о составе, — цитирует пресс-служба клуба Семина. — Есть сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро, которые покажут состояние футболистов. Поле в отличном состоянии, мы посмотрели. В идеальном состоянии! Завтра будет хороший футбол.

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