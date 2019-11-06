Сарри не понравилась игра «Ювентуса» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри — о матче с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов. Он отметил, что игра «Юве» ему не понравилась.

— Понравилась ли вам сегодня игра «Ювентуса»? При победах — таких, как сегодня — команда не всегда показывает убедительную игру.

— Важно то, что с технической точки зрения мы сегодня много ошибались, а с тактической — еще больше. Поэтому сегодняшний матч мне не понравился. Мы давали сопернику слишком много пространства для развития атаки, поэтому они создали столько моментов. Но в футболе кто хорошо играет, тот и выигрывает. Поэтому странно вести дискуссии на тему, кто за красивую игру, а кто за результат. Это все взаимосвязано. Возможно, мы сделали слишком много изменений по сравнению с тем, как играли в предыдущих матчах. Но у игроков начинает накапливаться определенная усталость, и нужно было этого избежать, поменяв часть состава. (Игорь Рабинер)