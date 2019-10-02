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Сантьяго Ариас: «Облак — лучший вратарь в мире»

02:36
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Защитник «Атлетико» Сантьяго Ариас после матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:0) назвал голкипера Яна Облака лучшим вратарем мира. Он гордится, что играет со словаком в одном составе.

— Облак феноменален, — цитирует пресс-служба УЕФА Ариаса. — Это лучший вратарь мира, и когда он делает такие сейвы, я горжусь, что играю с ним в одной команде.

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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