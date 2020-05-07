Самое эпичное возвращение в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал с 0:3

1 год назад «Ливерпуль» совершил потрясающее спасение в полуфинале Лиги чемпионов, обыграв дома «Барселону» со счетом 4:0 после гостевого разгрома — 0:3. В составе мерсисайдцев дубли оформили Дивок Ориги и Джорджиньо Вайналдум, вышедший на замену.

Всего четвертый раз в истории Лиги чемпионов команда вылетала в плей-офф, выиграв в первом матче с разницей в три или более гола. Два из них на счету «Барселоны». Каталонцы второй сезон подряд не смогли выйти в следующий раунд после того, как победили в первой встрече в три гола. Ранее соперником была «Рома».

В финале «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Тоттенхэм» и шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Чаще побеждали только два клуба — «Реал» и «Тоттенхэм». Матч состоялся в Мадриде на сталдионе «Ванда Метрополитано».