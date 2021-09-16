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Салах повторил рекорд Джеррарда по голам в еврокубках на «Энфилде»

09:48
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил рекорд бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда по количеству голов в еврокубках на стадионе «Энфилд», сообщает Goal.

Гол в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Милана» (3:2) стал для Салаха 14-м на домашнем стадионе своей команды в еврокубках, ровно столько же было у Джеррарда.

Всего на счету Салаха 26 голов в составе «Ливерпуля» в матчах Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/salah-equals-gerrards-liverpool-record-for-most-european/ucdqlizbzvfw1vocrbnl3moy7

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Иван Торопцев все материалы автора

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