Салах повторил рекорд Джеррарда по голам в еврокубках на «Энфилде»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил рекорд бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда по количеству голов в еврокубках на стадионе «Энфилд», сообщает Goal.

Гол в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Милана» (3:2) стал для Салаха 14-м на домашнем стадионе своей команды в еврокубках, ровно столько же было у Джеррарда.

Всего на счету Салаха 26 голов в составе «Ливерпуля» в матчах Лиги чемпионов.