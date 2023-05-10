Рюдигер — об ответной игре с «Манчестер Сити»: «Мы — «Реал», мы всегда в себе уверены»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В конце концов, все было не так уж опасно, у них было владение мячом, а мы знали, что это произойдет. Уверенность перед ответной игрой? Мы — «Реал», мы всегда уверены», — сказал Рюдигер в эфире BeIn Sports.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.