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Роналду в тоннеле «Локомотива». Редкие кадры

17:21
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В официальном Twitter опубликованы фотографии нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, идущего по тоннелю «Локомотива».

Матч группы D начнется в 20.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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