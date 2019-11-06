Роналду в тоннеле «Локомотива». Редкие кадры
17:21
В официальном Twitter опубликованы фотографии нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, идущего по тоннелю «Локомотива».
Матч группы D начнется в 20.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
?? @fclokomotiv: best player tunnel in the #UCL? ? pic.twitter.com/Q0Hrj0w6CT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019
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