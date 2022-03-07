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Сегодня, 15:07

Роналду может перейти в «ПСЖ», если «Манчестер Юнайтед» не попадет в Лигу чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ», сообщает Football Transfers.

По информации источника, это произойдет, если «МЮ» не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что форвард уехал в Португалию, чтобы обдумать свое будущее после того, как пропустил из-за травмы матч с «Манчестер Сити» (1:4).

Роналду в текущем сезоне сыграл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

После 28 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 47 баллами занимает пятое место.

Источник: https://www.footballtransfers.com/en/transfer-news/uk-premier-league/2022/03/man-utd-news-ronaldo-flies-portugal-plan-psg-transfer-man-utd
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