Роман Широков: «Просто «Лейпциг» оказался объективно лучше «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков после поражения от «Лейпцига» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2) в интервью «СЭ» отметил, что питерцы смотрелись достаточно неплохо.

— Кто из игроков «Зенита» вас разочаровал?

— Да я бы не сказал, что кто-то выпал. Все старались действовать на максимуме. Просто «Лейпциг» оказался объективно лучше. Не всегда наши команды умеют действовать в таком темпе. «Зенит» старается. Много хороших матчей провел в последнее время. Но на выезде не все получается, особенно в Лиге чемпионов. Самое главное, что ребята не расклеились. И в принципе, смотрелись достаточно неплохо. Но, к сожалению, «Лейпциг» оказался сильнее. Причем, не могу сказать, что немцы провели выдающийся матч.

— Значит, на ваш взгляд, «Зенит» просто оказался не готов к темпу, который предложил «Лейпциг?

— Я не могу сказать, что не готов. Но, как мне показалось, «Лейпциг» весьма неплохо контролировал мяч и быстро его двигал. Из-за этого «Зенит» очень много бегал. А когда перехватывал мяч, то не всегда задерживал его у себя на долгое время. И не всегда получалось перевести дыхание, сориентироваться, что делать дальше. «Лейпциг» хорошо прессинговал. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Широкова