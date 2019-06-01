"Рома" получит 5 миллионов в случае победы "Ливерпуля" в ЛЧ

"Рома" получит 5 миллионов евро в качестве бонусов от "Ливерпуля" за трансферы вратаря Алиссона и нападающего Мохамеда Салаха, если английский клуб выиграет Лигу чемпионов, информирует Il Romanista. По данным издания, такими были условия трансферов обоих игроков.

Напомним, что Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года за 42 миллионов. В сезоне 2018/2019 26-летний форвард принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.

Алисон стал игроком "Ливерпуля" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 62,5 миллиона евро. 26-летний голкипер в 50 матчах пропустил 34 мяча.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр