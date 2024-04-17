Родриго забил 4-й гол в ворота «Ман Сити» в Лиге чемпионов — за последние 8 лет больше только у Месси

Нападающий «Реала» Родриго забил четвертый гол в ворота «Манчестер Сити» в матчах Лиги чемпионов после прихода в клуб Хосепа Гвардиолы в 2016-м.

За последние 8 лет больше форварда мадридцев забил лишь Лионель Месси — 5 голов. Также по 4 раза в ворота «Сити» отличились Карим Бензема, Максвел Корне и Мусса Дембеле.

В этом сезоне Родриго провел 44 матча за «Реал», забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.