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Родриго забил 4-й гол в ворота «Ман Сити» в Лиге чемпионов — за последние 8 лет больше только у Месси

Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Родриго забил четвертый гол в ворота «Манчестер Сити» в матчах Лиги чемпионов после прихода в клуб Хосепа Гвардиолы в 2016-м.

За последние 8 лет больше форварда мадридцев забил лишь Лионель Месси — 5 голов. Также по 4 раза в ворота «Сити» отличились Карим Бензема, Максвел Корне и Мусса Дембеле.

В этом сезоне Родриго провел 44 матча за «Реал», забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.

Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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