Родриго: «Сбылась мечта!»

Нападающий «Реала» Родриго признался, что не ожидал начать матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Галатасарая» (1:0) в стартовом составе.

— О том, что я буду играть, мне сказали только сегодня, — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго. — Это был сюрприз. Должен признать, я нервничал, но мне очень понравилось. Тренер попросил меня выйти и получить удовольствие, но в то же время уделить внимание оборонительным действиям.

Моя задача теперь — вернуться в Мадрид и продолжить усердно работать изо дня в день, а там посмотрим, куда это меня приведет. Какое же это невероятное удовольствие. Сбылась мечта!

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