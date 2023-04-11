Роббен поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» — «Бавария»

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между немецким клубом и «Манчестер Сити».

«У меня в основном хорошие воспоминания о матчах против «Сити». Первое, что приходит на ум — выездная победа с «Баварией» со счетом 3:1 в Лиге чемпионов в 2013 году. Была абсолютно топовая игра в нашем исполнении. В целом атмосфера в Англии приятная, играть там — всегда что-то особенное. Это определенно топ-противостояние, оно могло бы быть и в финале. Матч будет очень интересным, я с нетерпением жду его», — сказал Роббен в эфире клубного телевидения мюнхенцев.

Во вторник, 11 апреля, «Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.