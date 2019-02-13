Рио Фердинанд: "Юнайтед" ничего не показал в атаке"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд после поражения бывшей команды от "ПСЖ" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил игру английского коллектива в атаке. Ответная встреча состоится 6 марта.

- Сегодня "Юнайтед" ничего не показал в атаке, - приводит официальный сайт УЕФА слова Фердинанда. - Тогда как "ПСЖ" даже без двух своих лучших нападающих сумел добыть победу.