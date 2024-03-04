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4 марта, 23:00

«Бавария» — «Лацио»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Бавария» сыграет с «Лацио» в Лиге чемпионов УЕФА 5 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мануэль Нойер, ФК «Бавария».
Фото Reuters

«Бавария» встретится с «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 5 марта. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке. За ключевыми моментами встречи «Бавария» — «Лацио» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 22.40 по московскому времени. Также следить за встречей можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

В Казахстане посмотреть игру можно на телеканале Qazsport.

Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Лига чемпионов. 1/8 финала
05 мар, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Лацио

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Лацио
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