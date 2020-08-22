«Реал» и «Бенфика» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА

«Реал» обыграл «Зальцбург» в полуфинале Юношеской лиги УЕФА — 2:1. В решающем матче турнира для игроков не старше 19 лет мадридцы встретятся с «Бенфикой», которая ранее разгромила в полуфинале «Аякс» — 3:0.

Игра пройдет 25 августа на стадионе в Ньоне при пустых трибунах из соображений безопасности.

«Бенфика» второй раз в истории сыграет в финале Юношеской лиги УЕФА — впервые она сыграла в дебютном розыгрыше турнира и уступила «Барселоне» (0:3). «Реал» впервые добирается до решающей игры.

Юношеская лига УЕФА

1/2 финала

«Зальцбург» (Австрия) — «Реал» (Испания) — 1:2 (0:2)

Голы: Латаса, 4 (0:1). Гутьеррес, 32 (0:2). Сучич, 50 — с пенальти (1:2).