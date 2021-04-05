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Рафаэль Бенитес рассказал об ожиданиях от матча «Реала» с «Ливерпулем»

13:38
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Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес высказался о предстоящих матчах команд в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Явного фаворита не вижу, обе команды хороши. Думаю, «Ливерпуль» постарается делать то, что лучше получается, — прессинговать как можно интенсивнее. «Ливерпуль» постарается сделать игру быстрой, но «Реал» будет держать мяч. Команда, которая задаст свой темп, добьется успеха», — цитирует Бенитеса Marca.

Во вторник, 6 апреля, «Реал» и «Ливерпуль» проведут первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.

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