Санчо может пропустить матч «Боруссии» с «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо все еще восстанавливается после травмы, полученной в начале марта, сообщает The Athletic.

21-летний игрок, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 6 апреля. Вчера, 4 апреля, футболист не принимал участия в тренировке клуба.

К ответному матчу с «горожанами» 21-летний англичанин должен успеть восстановиться. Встреча состоится 14 апреля.

Отметим, Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». 1/8 финала ЛЧ футболист также пропустил из-за травмы.