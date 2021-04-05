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Санчо может пропустить матч «Боруссии» с «Манчестер Сити»

08:51

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо все еще восстанавливается после травмы, полученной в начале марта, сообщает The Athletic.

21-летний игрок, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 6 апреля. Вчера, 4 апреля, футболист не принимал участия в тренировке клуба.

К ответному матчу с «горожанами» 21-летний англичанин должен успеть восстановиться. Встреча состоится 14 апреля.

Отметим, Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». 1/8 финала ЛЧ футболист также пропустил из-за травмы.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/jadon-sancho-injury-city-latest/7xyUEeInI0nI

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