Санчо может пропустить матч «Боруссии» с «Манчестер Сити»
08:51
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо все еще восстанавливается после травмы, полученной в начале марта, сообщает The Athletic.
21-летний игрок, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 6 апреля. Вчера, 4 апреля, футболист не принимал участия в тренировке клуба.
К ответному матчу с «горожанами» 21-летний англичанин должен успеть восстановиться. Встреча состоится 14 апреля.
Отметим, Санчо — воспитанник «Манчестер Сити». 1/8 финала ЛЧ футболист также пропустил из-за травмы.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/jadon-sancho-injury-city-latest/7xyUEeInI0nI
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