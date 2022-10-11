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11 октября, 12:30

Рабьо надеется на победу «Ювентуса» в матче с «Маккаби»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал, чего ждет от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Маккаби».

«Игроки постоянно общаются между собой в раздевалке, все хотят побеждать. У «Ювентуса» неплохая группа, а потому в оставшихся матчах нужно выложиться по максимуму. Мы хотим победить в предстоящем поединке, а затем добиться выхода в плей-офф», — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Матч «Маккаби» — «Ювентус» состоится сегодня, 11 октября, и начнется в 19.45 по московскому времени.

Адриен Рабьо
Лига чемпионов УЕФА
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Ювентус
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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