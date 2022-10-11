Де Лигт и Дэвис пропустят матч «Баварии» с пльзеньской «Викторией» в Лиге чемпионов

Защитники «Баварии» Маттейс де Лигт и Альфонсо Дэвис пропустят матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Виктории» (Пльзень), сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Оба игрока получили травмы в игре 12-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (2:2). Участие полузащитника Сержа Гнабри в игре с «Викторией» остается под вопросом.

Матч «Виктория» — «Бавария» состоится в среду, 12 октября, и начнется в 22.00 по московскому времени. Мюнхенцы возглавляют таблицу группы C с 9 очками. Чешская команда занимает последнюю, четвертую строчку, она проиграла все три матча в турнире.