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11 октября, 12:28

Де Лигт и Дэвис пропустят матч «Баварии» с пльзеньской «Викторией» в Лиге чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитники «Баварии» Маттейс де Лигт и Альфонсо Дэвис пропустят матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Виктории» (Пльзень), сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Оба игрока получили травмы в игре 12-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (2:2). Участие полузащитника Сержа Гнабри в игре с «Викторией» остается под вопросом.

Матч «Виктория» — «Бавария» состоится в среду, 12 октября, и начнется в 22.00 по московскому времени. Мюнхенцы возглавляют таблицу группы C с 9 очками. Чешская команда занимает последнюю, четвертую строчку, она проиграла все три матча в турнире.

Маттейс де Лигт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Виктория (Пльзень)
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