Трансляция игры ЛЧ «Милан» — «Боруссия» Д на «Матч Футбол 1» начнется в 22.45 28 ноября

28 ноября «Милан» дома на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче 5-го тура группы F Лиги чемпионов. Встреча пройдет в городе Милан. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Милан» — «Боруссия» Д пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 22.45. Самые интересные события игры также будут доступны в онлайн-перекличке канала «Матч Премьер».

Следить за ключевыми событиями противостояния «Милан» — «Боруссия» Д можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Милан» с пятью баллами занимает третье место в турнирной таблице группы ЛЧ. «Шмели» с семью очками лидируют в квартете. 4 октября 2023 года «Боруссия» сыграла вничью с итальянской командой — 0:0 во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

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