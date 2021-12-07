«ПСЖ» — «Брюгге»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
19:43
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Брюгге» на матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньюс, Диалло, Нуну Мендеш, Вайналдум, Гей, Верратти, Месси, Мбаппе, Ди Мария.
«Брюгге»: Миньоле, Хендри, Нсоки, Рикка, Клинтон Мата, Фанакен, Баланта, Ритс, Сандра, Ланг, де Кетеларе.
Матч начнется в 20.45 по московскому времени.
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