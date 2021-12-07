Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

«Тревожные ожидания перед игрой. Мы можем их обыграть или сыграть вничью, но иногда кажется, что мы боимся таких команд. Не надо смотреть на них, как кролик на удава. Конечно, это «Челси», но все возможно. «Зениту» надо совершить серьезный прорыв — победить авторитетный клуб. Все будет зависеть от того, с каким настроем «Зенит» выйдет на матч. Играя с российскими клубами, питерцы выходят как чемпионы. А на мировых площадках они так не могут пока. Победа над «Челси» будет неким знаком. Очень жду эту игру», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

08.12.2021 | Зенит — Челси

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге в 20.45 по московскому времени.