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«Зениту» надо совершить прорыв — победить авторитетный клуб». Милонов — о матче с «Челси»

«Зенит» — «Челси»: прогноз Виталия Милонова на матч Лиги чемпионов 8 декабря
19:16
Виталий Милонов. Фото Instagram
Виталий Милонов. Фото Instagram
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Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

«Тревожные ожидания перед игрой. Мы можем их обыграть или сыграть вничью, но иногда кажется, что мы боимся таких команд. Не надо смотреть на них, как кролик на удава. Конечно, это «Челси», но все возможно. «Зениту» надо совершить серьезный прорыв — победить авторитетный клуб. Все будет зависеть от того, с каким настроем «Зенит» выйдет на матч. Играя с российскими клубами, питерцы выходят как чемпионы. А на мировых площадках они так не могут пока. Победа над «Челси» будет неким знаком. Очень жду эту игру», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

08.12.2021 | Зенит — Челси

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге в 20.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры