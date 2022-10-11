«ПСЖ» — «Бенфика»: стартовые составы команд

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«ПСЖ» примет «Бенфику» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«ПСЖ»: Доннарумма, Данилу, Маркиньос, Рамос, Хакими, Витинья, Верратти, Бернат, Сарабия, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Навас, Рико, Руис, Мюкиле, Солер, Бичиабу, Заир-Эмери, Гарби, Экитике.

«Бенфика»: Влаходимос, Бах, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Флорентину, Эурснес, Фернандес, Рафа Силва, Жоау Мариу, Гонсалу Рамуш.

Запасные: Элтон Лейте, Жилберто, Диогу Гонсалвеш, Родриго Пиньо, Шикинью, Ристич, Брукс, Жил Диаш, Муса, Жоао Виктор, Энрике Араужу, Дракслер.

После трех туров «ПСЖ» лидирует в группе H, набрав 7 очков. «Бенфика» также набрала 7 баллов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Бенфика».