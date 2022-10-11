«Милан» и «Челси» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Челси» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 11 октября.

Стартовый состав «Милана»: Тэтэрушану — Калюлю, Габбиа, Томори, Т. Эрнандес — Крунич, Тонали, Беннасе — Диас, Жиру, Рафаэл Леау.

Запасные: Миранте, Юнгдаль, Балло-Туре, Ребич, Дест, Ориги, Жуниор Мессиас, Побега, Коубис.

Стартовый состав «Челси»: Кепа — Чилуэлл, Кулибали, Тьяго Силва, Чалоба, Джеймс — Жоржиньо, Ковачич — Маунт, Обамеянг, Стерлинг.

Запасные: Беттинелли, Менди, Пулишич, Лофтус-Чик, Закария, Броя, Галлахер, Аспиликуэта, Хаверц, Чуквуэмека, Кукурелья.

«Челси» с 4 очками занимает второе место в группе Е. «Милан» — третий с 4 баллами.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Челси».