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11 октября, 21:08

«Милан» — «Челси»: стартовые составы. Обамеянг и Жиру выйдут с первых минут

«Милан» и «Челси» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Футболисты «Челси».
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Челси» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 11 октября.

Стартовый состав «Милана»: Тэтэрушану — Калюлю, Габбиа, Томори, Т. Эрнандес — Крунич, Тонали, Беннасе — Диас, Жиру, Рафаэл Леау.

Запасные: Миранте, Юнгдаль, Балло-Туре, Ребич, Дест, Ориги, Жуниор Мессиас, Побега, Коубис.

Стартовый состав «Челси»: Кепа — Чилуэлл, Кулибали, Тьяго Силва, Чалоба, Джеймс — Жоржиньо, Ковачич — Маунт, Обамеянг, Стерлинг.

Запасные: Беттинелли, Менди, Пулишич, Лофтус-Чик, Закария, Броя, Галлахер, Аспиликуэта, Хаверц, Чуквуэмека, Кукурелья.

«Челси» с 4 очками занимает второе место в группе Е. «Милан» — третий с 4 баллами.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Челси».

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Челси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
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