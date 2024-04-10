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10 апреля, 23:53

Дубль Рафиньи помог «Барселоне» обыграть «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Игроки «Барселоны».
Фото AFP

«Барселона» на выезде обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:2.

Счет был открыт на 37-й минуте вингером каталонцев Рафиньей.

В начале второго тайма игроки «ПСЖ» Усман Дембеле и Витинья вывели парижан вперед, забив на 48-й и 50-й минутах.

На 62-й минуте Рафинья оформил дубль. На 77-й минуте отличился защитник Кристенсен и вывел каталонцев вперед.

Ответная игра команд пройдет в Барселоне 16 апреля. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:3
Барселона

Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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