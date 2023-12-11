ПСВ 12 декабря на своем поле стадиона «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) примет лондонский «Арсенал» в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ покажет бесплатную видеотрансляцию встречи ПСВ — «Арсенал». Прямой эфир начнется в 20.30 мск. Игру также можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 3».

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ПСВ с 8 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы B. «Арсенал» тренера Микеля Артеты занимает первое место с 12 баллами. В параллельной игре группы B в 20.45 начнется матч «Ланс» — «Севилья».

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