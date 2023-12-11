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Сегодня, 20:45

ПСВ — «Арсенал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция игры ЛЧ ПСВ — «Арсенал» пройдет на канале «Матч ТВ» 12 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Деклан Райс.
Деклан Райс.
Фото AFP

ПСВ 12 декабря на своем поле стадиона «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) примет лондонский «Арсенал» в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ покажет бесплатную видеотрансляцию встречи ПСВ — «Арсенал». Прямой эфир начнется в 20.30 мск. Игру также можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 3».

Следите за ключевыми событиями противостояния ЛЧ ПСВ — «Арсенал» с помощью матч-центра «СЭ».

ПСВ с 8 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы B. «Арсенал» тренера Микеля Артеты занимает первое место с 12 баллами. В параллельной игре группы B в 20.45 начнется матч «Ланс» — «Севилья».

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
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