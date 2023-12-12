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«Арсенал» и ПСВ сыграли вничью, «Ланс» обыграл «Севилью» в матчах Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эдвард Нкетиа и Андре Рамальо.
Фото Reuters

ПСВ дома сыграл вничью с «Арсеналом» в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Филипс».

Первый гол в матче забил нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа на 42-й минуте. В начале второго тайма форвард ПСВ Йорбе Вертессен сравнял счет.

В другом матче группы В «Ланс» дома обыграл «Севилью» (2:1). За хозяев забили полузащитник Пшемыслав Франковски (63-я минута) и Анжело Фюльжени (90+6-я), у гостей с пенальти отличился Серхио Рамос (79-я).

«Арсенал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 13 очков в 6 матчах, а ПСВ — со второго (9 очков). Третье место в группе В занял «Ланс» (8 очков), который сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Севилья» не одержала ни одной победы на групповой стадии Лиги чемпионов (2 ничьи и 4 поражения) и с 2 баллами стала четвертой, завершив свое участие в еврокубках.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 пройдет 18 декабря в Ньоне.

Лига чемпионов. Группа B
12 дек, 20:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
1:1
Арсенал
Лига чемпионов. Группа B
12 дек, 20:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:1
Севилья
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ланс
ФК ПСВ
ФК Севилья
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