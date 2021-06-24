Президент УЕФА Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола

УЕФА принял решение отменить правило выездного гола со следующего сезона. Президент организации Александер Чеферин рассказал, что он думает об этом изменении в регламенте соревнований.

«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году, — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА 24 июня. — Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения не было, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила.

Влияние этого правила сейчас противоречит его первоначальной цели, так как оно разубеждает хозяев, особенно в первом из двух матчей, в необходимости атаковать, потому что они опасаются пропустить гол, который даст их противникам решающее преимущество. Также высказывается критика по поводу несправедливости этого правила, особенно в дополнительное время, так как хозяева обязаны забивать дважды, если гости забили один раз.

Будет справедливо сказать, что преимущество своего поля уже не так важно, как раньше. Принимая во внимание единообразие в плане стилей игры по всей Европе и учитывая многие другие факторы, которые привели к уменьшению фактора своего поля, исполком УЕФА принял правильное решение, что больший вес выездного гола по сравнению с домашним уже нецелесообразен».

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде. В следующем сезоне оно уже не будет действовать.

Со следующего сезона кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые будет сыгран новый еврокубковый турнир — Лига конференций.