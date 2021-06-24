Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение УЕФА об отмене выездного гола с нового сезона в еврокубках.

«Теперь футболисты будут больше думать об обороне. Это повлияет на зрелищность матча. На мой взгляд, все было идеально. Складывается ощущение, что футболом руководят не спортсмены. Не знаю, зачем это нужно. С выездным голом всегда было интересно и драматично. Это все шло с истоков. Я не согласен с таким решением», — сказал Губерниев «СЭ».

Со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации 24 июня.

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.