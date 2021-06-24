Смородская высказалась о решении УЕФА отменить правило выездного гола

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение УЕФА отменить правило выездного гола со следующего сезона.

«Футбол должен меняться. Ничего не стоит на месте. Я полностью поддерживаю нововведение УЕФА», — сказала Смородская «СЭ».

Со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации 24 июня.

Согласно этому правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.

Решение об отмене правила выездного гола также распространяется на отборочные турниры еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.

Со следующего сезона кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые будет сыгран новый еврокубковый турнир — Лига конференций.